Чтобы я нового не придумывал, но обычная закуска из маринованной селедки – самый проверенный вариант для любого праздничного стола. Проще всего – бутерброды с селедкой. Но это уж совсем, если не хватает времени. А еще можно приготовить замечательную закуску из сельди с картошкой, что собственно я и предлагаю сделать. Чтобы это блюдо получилось максимально вкусным, попробуйте приготовить маринованную селедку самостоятельно – это совсем не сложно.

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