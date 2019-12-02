Чтобы я нового не придумывал, но обычная закуска из маринованной селедки – самый проверенный вариант для любого праздничного стола. Проще всего – бутерброды с селедкой. Но это уж совсем, если не хватает времени. А еще можно приготовить замечательную закуску из сельди с картошкой, что собственно я и предлагаю сделать. Чтобы это блюдо получилось максимально вкусным, попробуйте приготовить маринованную селедку самостоятельно – это совсем не сложно.
как приготовить Закуску из сельди с картофелем
Закуска из сельди с картофелем: пошаговый рецепт
Если у вас нет много времени на готовку, закуска из сельди – идеальный вариант. Предлагаю вам очень простой вариант селедочной закуски с картофелем.
Время подготовки
1 сутки
|Время подготовки
|1 сутки
Время приготовления
50 минут
|Время приготовления
|50 минут
Порции
4-6
|Порции
4-6
Ингредиенты
- 1 тушка Сельдь (замороженная)
- 10 шт. Картофель (среднего размера)
- 20 г Укроп
- 2-3 ст. л. Подсолнечное масло
- по вкусу Соль и перец
Время подготовки
1 сутки
Время приготовления
50 минут
Порции
4-6
Ингредиенты
ИнструкцииЗакуска из сельди с картофелем: пошаговый рецепт
- Сельдь разморозьте в холодильнике, после чего удалите внутренности и жабры. Приготовьте маринад для сельди. В небольшой миске соедините 500 мл воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 мл уксуса. Перемешайте, пока сахар не растворится. Перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте 10 горошин черного перца, доведите до кипения, а затем остудите до комнатной температуры.
- Сельдь положите в подходящую по размеру емкость и залейте маринадом, так, чтобы он практически полностью покрыл тушку. Оставьте в холодильнике на 1 сутки.
- На следующий день очистите селедку от кожи и костей, оставив только филе, и мелко его порежьте. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Картофель (10 шт.) хорошо промойте и разрежьте на две части. Выложите в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом, полейте подсолнечным маслом (1-2 ст. л.), посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в духовке до готовности в течение 35-40 минут, пока картофель не станет мягким. Готовый картофель достаньте из духовки и дайте остыть до комнатной температуры.
- Достаньте из каждой половинки запеченного картофеля мякоть при помощи обычной столовой ложки. Картофельные лодочки отложите в сторону.
- Мелко порежьте картофельную мякоть ножом. Она понадобится нам для приготовления начинки.
- В небольшой миске смешайте измельченную сельдь, картошку и мелко порубленный укроп.
- Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и хорошо перемешайте. Наполните получившейся смесью половинки картофеля непосредственно перед подачей на стол.
Готовить – это просто!