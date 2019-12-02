Закуска из сельди с картофелем

Чтобы я нового не придумывал, но обычная закуска из маринованной селедки – самый проверенный вариант для любого праздничного стола. Проще всего – бутерброды с селедкойНо это уж совсем, если не хватает времени. А еще можно приготовить замечательную закуску из сельди с картошкой, что собственно я и предлагаю сделать. Чтобы это блюдо получилось максимально вкусным, попробуйте приготовить маринованную селедку самостоятельно – это совсем не сложно.  

как приготовить Закуску из сельди с картофелем 

Закуска из сельди с картофелем
 Кухня Европейская
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 Время подготовки
1 сутки
 Время подготовки 1 сутки
 Время приготовления
50 минут
 Время приготовления 50 минут
 Порции
4-6
 Порции
4-6
Маринад для сельди:
 Кухня Европейская
Распечатать рецепт
 Время подготовки
1 сутки
 Время подготовки 1 сутки
 Время приготовления
50 минут
 Время приготовления 50 минут
 Порции
4-6
 Порции
4-6
Маринад для сельди:
  1. Сельдь разморозьте в холодильнике, после чего удалите внутренности и жабры. Приготовьте маринад для сельди. В небольшой миске соедините 500 мл воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 мл уксуса. Перемешайте, пока сахар не растворится. Перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте 10 горошин черного перца, доведите до кипения, а затем остудите до комнатной температуры.
    Приготовьте маринад для сельди
  2. Сельдь положите в подходящую по размеру емкость и залейте маринадом, так, чтобы он практически полностью покрыл тушку. Оставьте в холодильнике на 1 сутки.
    Залейте сельдь маринадом
  3. На следующий день очистите селедку от кожи и костей, оставив только филе, и мелко его порежьте. Разогрейте духовку до 180 градусов.
    Мелко нарежьте сельдь
  4. Картофель (10 шт.) хорошо промойте и разрежьте на две части. Выложите в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом, полейте подсолнечным маслом (1-2 ст. л.), посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в духовке до готовности в течение 35-40 минут, пока картофель не станет мягким. Готовый картофель достаньте из духовки и дайте остыть до комнатной температуры.
    Запеките картофель
  5. Достаньте из каждой половинки запеченного картофеля мякоть при помощи обычной столовой ложки. Картофельные лодочки отложите в сторону.
    Достаньте из картофеля мякоть
  6. Мелко порежьте картофельную мякоть ножом. Она понадобится нам для приготовления начинки.
    Мелко порежьте картофельную мякоть ножом
  7. В небольшой миске смешайте измельченную сельдь, картошку и мелко порубленный укроп.
    Смешайте сельдь, картошку и укроп
  8. Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и хорошо перемешайте. Наполните получившейся смесью половинки картофеля непосредственно перед подачей на стол.
    Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла

Готовить – это просто! 

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